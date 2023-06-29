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СБУ сообщила о подозрении более 200 украинцам, разоблачившим работу ПВО и не только

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Украина, Четверг 29 июня 2023 14:39
СБУ сообщила о подозрении более 200 украинцам, разоблачившим работу ПВО и не только Фото: СБУ сообщила о подозрении более 200 украинцам, разоблачившим работу ПВО и не только (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ сообщила о подозрении более 200 лицам, которые распространяли информацию о работе ПВО и других Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"С начала полномасштабного вторжения РФ по материалам Службы безопасности сообщено о подозрении более чем 200 фигурантам, которые незаконно распространяли информацию о Силах обороны Украины", - говорится в сообщении.

По заверяют в СБУ, фактически эти лица помогали врагу готовить, осуществлять и корректировать воздушные удары по нашей территории, в том числе с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе.

"Относительно 190 из этих фигурантов обвинительные акты направлены в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения", - подчеркнули в ведомстве.

Подозрение объявлено по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, Вооруженных Сил Украины или других военных формирований).

По данным следствия, в большинстве случаев граждане целенаправленно передавали агрессору информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии.

Прежде всего, врага интересовали координаты пунктов временной дислокации, маршрутов движения и фортификационных сооружений украинских защитников. Также рашисты пытались обнаружить огневые позиции украинской артиллерии и систем ПВО.

В СБУ привели несколько примеров.

  • в конце мая этого года сотрудники СБУ задержали в Донецкой области информатора ГРУ РФ. Фигурант пытался скрыто зафиксировать движение украинских военных колонн, которые переправлялись через г. Северский Донец в направлении Бахмута;
  • сотрудники Службы безопасности оперативно установили личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев в ночь на 16 мая. Четверым фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. В отношении двух из них - обвинительные акты направлены в суд. По другим - продолжается расследование.

Как сообщалось, Служба безопасности разоблачила блогеров, "засветивших" работу ПВО во время ракетного удара РФ по Киеву 16 мая. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения. После этого СБУ обратилась к владельцам камер видеонаблюдения, призвав прекратить онлайн-трансляцию.

До этого секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что лица, снимавшие и выкладывавшие в сеть кадры работы украинской ПВО будут нести ответственность. Поскольку такие действия недопустимы.

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Служба безопасности Украины ПВО
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