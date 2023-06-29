СБУ повідомила про підозру понад 200 українцям, які викрили роботу ППО та не тільки
СБУ повідомила про підозру понад 200 особам, які поширювали інформацію про роботу ППО та інших Сил оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"З початку повномасштабного вторгнення РФ за матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру більше ніж 200-м фігурантам, які незаконно поширювали інформацію про Сили оборони України", - йдеться в повідомленні.
Як запевняють в СБУ, фактично ці особи допомагали ворогу готувати, здійснювати та коригувати повітряні удари по нашій території, у тому числі з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе.
"Щодо 190 із цих фігурантів ˗ обвинувальні акти скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення", - наголосили у відомстві.
Підозра оголошена за статтею 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, Збройних Сил України чи інших військових формувань).
За даними слідства, у більшості випадків громадяни цілеспрямовано передавали агресору інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії.
Передусім ворога цікавили координати пунктів тимчасової дислокації, маршрутів руху та фортифікаційних споруд українських захисників. Також рашисти намагалися виявити вогневі позиції української артилерії та систем ППО.
В СБУ навели декілька прикладів.
- наприкінці травня цього року співробітники СБУ затримали у Донецькій області інформатора ГРУ РФ. Фігурант намагався приховано зафіксувати рух українських військових колон, які переправлялись через р. Сіверський Донець у напрямку Бахмута;
- співробітники Служби безпеки оперативно встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ у ніч на 16 травня. Чотирьом фігурантам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Щодо двох з них - обвинувальні акти скеровано до суду. Стосовно інших - триває розслідування.
Як повідомлялося, Служба безпеки викрила блогерів, які "засвітили" роботу ППО під час ракетного удару РФ по Києву 16 травня. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення. Після цього СБУ звернулася до власників камер відеоспостереження, закликавши припинити онлайн-трансляцію.
До цього секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що особи, які знімали й викладали в мережу кадри роботи української ППО, будуть нести за це відповідальність. Оскільки такі дії є неприпустимими.
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