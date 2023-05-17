СБУ разоблачила блоггеров, которые "засветили" работу ПВО во время удара по Киеву 16 мая
Служба безопасности разоблачила блоггеров, "засветивших" работу ПВО во время ракетного удара РФ по Киеву 16 мая. Также были заблокированы онлайн-камеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители установили шестерых жителей столицы, незаконно распространявших информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев.
"В ночь на 16 мая они провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях", - рассказали в СБУ.
Фото: СБУ разоблачила блоггеров, "засветивших" работу ПВО во время удара по Киеву 16 мая (ssu.gov.ua)
Среди прочего - фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО.
"За считанные минуты эти видео "подхватили" многочисленные Телеграм-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них - интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора", - сообщили правоохранители.
Кроме того, киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны. По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур.
"При этом доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга "пользователей", выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в Ютуб. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины", - отметили в СБУ.
Правоохранители провели обыски по местам фактического проживания фигурантов, где были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента.
По указанным фактам следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 УКУ.
Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что лица, снимавшие и выкладывавшие в сеть кадры работы украинской ПВО будут нести ответственность. Поскольку такие действия недопустимы.
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