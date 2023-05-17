Данилов пригрозил ответственностью за распространение работы ПВО

Лица, снимавшие и выкладывавшие в сеть кадры работы украинской ПВО, будут нести за это ответственность. Поскольку такие действия недопустимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"У нас был не совсем приятный случай, когда наши граждане, не понимая очень опасной ситуации, выкладывали видео (работы ПВО - ред.). Это недопустимо. Более того, я более чем уверен, что они будут за это нести ответственность, - те, кто делает такие вещи", - сказал Данилов.

Также он прокомментировал заявления российского Минобороны о так называемом "уничтожении системы" Patriot в Украине. Данилов отметил, что "они должны что-то говорить, что-то заявлять".

Напомним, ранее в Воздушных силах заявляли, что против Telegram-каналов, сообщающих о движении вражеских ракет, или БПЛА - будут приниматься соответствующие меры Поскольку своей информацией они помогают врагу обнаруживать слабые места ПВО.

Добавим, украинцев призывают не снимать и не публиковать фото и видео работы противовоздушной обороны страны, поскольку это демаскирует расположение систем.

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