ua ru
Ср, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Данилов пригрозил ответственностью за распространение работы ПВО

Новина українською →
Киев, Среда 17 мая 2023 08:27
Данилов пригрозил ответственностью за распространение работы ПВО Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Лица, снимавшие и выкладывавшие в сеть кадры работы украинской ПВО, будут нести за это ответственность. Поскольку такие действия недопустимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"У нас был не совсем приятный случай, когда наши граждане, не понимая очень опасной ситуации, выкладывали видео (работы ПВО - ред.). Это недопустимо. Более того, я более чем уверен, что они будут за это нести ответственность, - те, кто делает такие вещи", - сказал Данилов.

Также он прокомментировал заявления российского Минобороны о так называемом "уничтожении системы" Patriot в Украине. Данилов отметил, что "они должны что-то говорить, что-то заявлять".

Напомним, ранее в Воздушных силах заявляли, что против Telegram-каналов, сообщающих о движении вражеских ракет, или БПЛА - будут приниматься соответствующие меры Поскольку своей информацией они помогают врагу обнаруживать слабые места ПВО.

Добавим, украинцев призывают не снимать и не публиковать фото и видео работы противовоздушной обороны страны, поскольку это демаскирует расположение систем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО ПВО Алексей Данилов
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 17 мая
Ситуация на фронте сегодня 17 мая
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса