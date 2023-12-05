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СБУ сообщила о подозрении гауляйтеру Лисичанска и его "заместителю"

Фото: СБУ сообщила о подозрении гауляйтеру Лисичанска и его "заместителю" (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Иван Носальский

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении гауляйтеру Лисичанска и его "заместителю" в коллаборационизме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Facebook.

Правоохранители расследуют сотрудничество с оккупантами "исполняющего обязанности главы администрации Лисичанска" и его так называемого "заместителя". 

Фото: гауляйтер Лисичанска и его заместитель (facebook.com/ssu.sievierodonetsk)

По информации следствия, летом 2023 года эти "должности" заняли бывший директор шахты имени Мельникова и начальник ЖЭКа №1.

Угольное предприятие, которое возглавлял очередной "гауляйтер" Лисичанска, уничтожено "новой властью", жилищно-коммунальное хозяйство, как и весь оккупированный город, лежит в руинах.

При этом коллаборанты сотрудничают с врагом, помогают ему утверждать режим оккупации и имитируют "восстановление" Лисичанска для пропагандистских СМИ. 

"Вражеским приспешникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины", - уточняют в СБУ. 

Напомним, ранее стало известно, что гауляйтер временно оккупированного Бердянска Александр Сауленко получил 15 лет тюрьмы

Также мы писали, что СБУ задержала главу "канцелярии" одного из херсонских университетов, которая работала на гауляйтера Владимира Сальдо. 

 

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