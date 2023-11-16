Работала на Сальдо. СБУ задержала главу "канцелярии" университета в Херсоне

СБУ задержала главу "канцелярии" одного из херсонских университетов, которая вводила там образовательные стандарты РФ. Она следовала указаниям гауляйтера Владимира Сальдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

После оккупации города она поддержала российских захватчиков и согласилась возглавить отдел документооборота ("канцелярия") в захваченном в то время местном университете.

"На этой "должности" злоумышленница выполняла указания гауляйтера Сальдо о введении российских "стандартов" образования в оккупированной части на юге региона", - говорится в сообщении.

Для этого занималась "переформатированием" документооборота в захваченном вузе согласно требованиям минобразования РФ.

"Впоследствии фигурантка получила российский паспорт и "голосовала за присоединение" Херсонщины в состав страны-агрессора. Также она была активной участницей пропагандистских мероприятий местной оккупационной администрации, где призвала херсонцев поддержать захватчиков в войне против Украины", - рассказали в СБУ.

Кроме этого, злоумышленница массово распространяла кремлевские нарративы на своей странице в запрещенных "Одноклассниках". Там она героизировала боевиков оккупационных группировок РФ и оправдывала временный захват Крыма.

После освобождения Херсона поклонница рашизма осталась в городе и продолжила периодически "разгонять" вражескую интернет-пропаганду. Сотрудники СБУ задержали ее.

Сейчас ей сообщено о подозрении. Также решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнице грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Задержания приспешников Сальдо

Как сообщалось, ранее правоохранители сообщили о подозрении так называемой "заместительнице" Сальдо. Ею оказалась жительница Донецкой области.

Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владелице херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс", которая "раскручивала" медийный образ гауляйтера Владимира Сальдо.

Также на освобожденной части Херсонской области задержали коллаборантку, которая выполняла указания гауляйтера Владимира Сальдо и работала "бухгалтером" в госпитале для оккупантов. Кроме того, задержан и адвокат оккупантов, который "переписывал" имущество морпорта Херсона на баланс так называемой "администрации" гауляйтера.