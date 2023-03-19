Гауляйтер захваченного Бердянска получил 15 лет тюрьмы
Запорожский суд назначил наказание гауляйтеру временно оккупированного Бердянска Александру Сауленко. В приговоре суда говорится о 15 годах тюрьмы с конфискацией всего имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
"До 24 февраля 2022 года будущий предатель был малоизвестным предпринимателем без яркой политической карьеры. Однако уже тогда входил в пророссийскую партию "Союз левых сил" и ездил в Россию", - рассказал он.
По словам Федорова, после полномасштабного вторжения России оккупанты, не найдя других желающих, поставили его пешкой от "оккупационных властей" в Бердянске.
"Гауляйтер отметился провалом псевдореферендума и вывозом украинского зерна через Бердянский порт в Россию", - добавил мэр Мелитополя.
Как сообщалось, житель Львова дистанционно организовал работу "пунктов обмена" валют в оккупированном Бердянске (Запорожская область). Правоохранители обнаружили и задержали его.
Напомним, Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно. Из морского порта временно оккупированного Бердянска россияне баржами вывозят пшеницу.
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