СБУ повідомила про підозру гауляйтеру Лисичанська та його "заступнику"

Правоохоронці розслідують співпрацю з окупантами "виконувача обов'язків голови адміністрації Лисичанська" та його так званого "заступника".

Фото: гауляйтер Лисичанська та його заступник (facebook.com/ssu.sievierodonetsk)

За інформацією слідства, влітку 2023 року ці "посади" обійняли колишній директор шахти імені Мельнікова та начальник ЖЕКу №1.

Вугільне підприємство, яке очолював черговий "гауляйтер" Лисичанська, знищене "новою владою", житлово-комунальне господарство, як і все окуповане місто, лежить в руїнах.

При цьому колаборанти співпрацюють з ворогом, допомагають йому затверджувати режим окупації та імітують "відновлення" Лисичанська для пропагандистських ЗМІ.

"Ворожим поплічникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України", - уточнюють у СБУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що гауляйтер тимчасово окупованого Бердянська Олександр Сауленко отримав 15 років в'язниці.

Також ми писали, що СБУ затримала голову "канцелярії" одного з херсонських університетів, яка працювала на гауляйтера Володимира Сальдо.