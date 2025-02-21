СБУ предупреждает о новых информационных диверсиях россиян: хотят раскола украинцев
Россия активизировала информационные диверсии за последнее время. Вражеские ИПСО направлены на внутренний раскол украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Служба безопасности фиксирует значительную активизацию российских спецслужб в проведении информационно-психологических спецопераций в Украине. За последнее время значительно возросло количество информационных диверсий, направленных на раскол общества и искусственное распространение протестных настроений", - говорится в сообщении.
Как отмечается, для провокаций российские спецслужбы задействовали весь потенциал своих ботоферм и массово применяют подконтрольные группы и фейковые аккаунты в популярных мессенджерах и соцсетях, активнее всего - в ТикТок и Telegram.
Россияне распространяют информацию о якобы протестных настроениях среди украинцев и уличных беспорядках в разных регионах. Враг призывает украинцев к беспорядкам, предлагает деньги за участие в митингах.
"СБУ обращается к гражданам быть бдительными и не реагировать на вражеские провокации, которые РФ использует для попыток подрыва внутренней обстановки в нашем государстве", - отмечает спецслужба.
Служба безопасности также напоминает, что за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, грозит до 10 лет тюрьмы (ст. 109 УКУ).
Активизация ИПСО
Напомним, что в ГУР Минобороны также предупреждали украинцев, что Россия готовится объявить о так называемой "победе" к третьей годовщине полномасштабного вторжения в Украину.
Кроме того, россияне готовятся к новым информационным операциям как для внутренней аудитории, так и за рубежом.
Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко также предупредил, что спецслужбы Россия входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы. По его словам, активная информационная война ожидается с февраля до лета 2025 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.