СБУ предупреждает о новых информационных диверсиях россиян: хотят раскола украинцев

Россия активизировала информационные диверсии за последнее время. Вражеские ИПСО направлены на внутренний раскол украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности фиксирует значительную активизацию российских спецслужб в проведении информационно-психологических спецопераций в Украине. За последнее время значительно возросло количество информационных диверсий, направленных на раскол общества и искусственное распространение протестных настроений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для провокаций российские спецслужбы задействовали весь потенциал своих ботоферм и массово применяют подконтрольные группы и фейковые аккаунты в популярных мессенджерах и соцсетях, активнее всего - в ТикТок и Telegram.

Россияне распространяют информацию о якобы протестных настроениях среди украинцев и уличных беспорядках в разных регионах. Враг призывает украинцев к беспорядкам, предлагает деньги за участие в митингах.

"СБУ обращается к гражданам быть бдительными и не реагировать на вражеские провокации, которые РФ использует для попыток подрыва внутренней обстановки в нашем государстве", - отмечает спецслужба.

Служба безопасности также напоминает, что за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, грозит до 10 лет тюрьмы (ст. 109 УКУ).