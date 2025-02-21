В России готовятся объявить о "победе" в войне к третьей годовщине вторжения, - ГУР

Пропагандисты, а также спецслужбы страны-оккупанта Российской Федерации (РФ) получили указание из Кремля по продвижению "победных" нарративов к годовщине полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Целью информационной кампании врага является:

разжигание разочарования среди украинского общества;

дестабилизация ситуации внутри Украины;

дискредитация Украины среди государств-партнеров, которые предоставляют критически важную военную помощь.

Согласно данным ГУР, среди ключевых нарративов врага будут:

"Запад предал Украину";

"Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон";

"США и Россия обо всем договорились за спиной Украины";

"Украинская власть - нелегитимная";

"Украинская армия проигрывает на фронте";

"Коррупционеры у Украины воруют миллиарды долларов американской помощи".

В том же числе в России планируют также объявить о якобы "победе" в войне к "круглой дате" - 24 февраля 2025-го. Также могут звучать заявления и о "победе России над НАТО" из-за того, что пропаганда врага долгое время описывала полномасштабную войну, как войну против Альянса.

В частности спецслужбам в Кремле приказали использовать в информационно-психологических кампаниях активизацию дипломатических усилий новой администрации президента США по завершению полномасштабной войны и двустороннюю встречу делегаций в Саудовской Аравии.

"Одна из ключевых целей новых кремлевских методичек для пропаганды России - статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальтом якобы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта", - пишет ГУР и добавляет, что для европейских союзников Украины Россия планирует применить штамп "врагов мира".