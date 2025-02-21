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В России готовятся объявить о "победе" в войне к третьей годовщине вторжения, - ГУР

Пятница 21 февраля 2025 09:34
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В России готовятся объявить о "победе" в войне к третьей годовщине вторжения, - ГУР Иллюстративное фото: Россия готовит "победные" нарративы к годовщине полномасштабного вторжения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пропагандисты, а также спецслужбы страны-оккупанта Российской Федерации (РФ) получили указание из Кремля по продвижению "победных" нарративов к годовщине полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Целью информационной кампании врага является:

  • разжигание разочарования среди украинского общества;
  • дестабилизация ситуации внутри Украины;
  • дискредитация Украины среди государств-партнеров, которые предоставляют критически важную военную помощь.

Согласно данным ГУР, среди ключевых нарративов врага будут:

  • "Запад предал Украину";
  • "Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон";
  • "США и Россия обо всем договорились за спиной Украины";
  • "Украинская власть - нелегитимная";
  • "Украинская армия проигрывает на фронте";
  • "Коррупционеры у Украины воруют миллиарды долларов американской помощи".

В том же числе в России планируют также объявить о якобы "победе" в войне к "круглой дате" - 24 февраля 2025-го. Также могут звучать заявления и о "победе России над НАТО" из-за того, что пропаганда врага долгое время описывала полномасштабную войну, как войну против Альянса.

В частности спецслужбам в Кремле приказали использовать в информационно-психологических кампаниях активизацию дипломатических усилий новой администрации президента США по завершению полномасштабной войны и двустороннюю встречу делегаций в Саудовской Аравии.

"Одна из ключевых целей новых кремлевских методичек для пропаганды России - статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальтом якобы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта", - пишет ГУР и добавляет, что для европейских союзников Украины Россия планирует применить штамп "врагов мира".

Пропаганда России

Россия ведет масштабные информационные кампании, направленные на оправдание войны против Украины, дискредитацию Запада и раскол общественного мнения. Основные нарративы российской пропаганды включают обвинения Украины в "нацизме", оправдание агрессии "защитой русскоязычных" и продвижение теорий заговора о Западе, который якобы использует Украину для борьбы с Россией. Важную роль играют государственные медиа, боты в соцсетях и прокремлевские "эксперты", распространяющие дезинформацию как внутри страны, так и за ее пределами.

Как писал недавно Институт изучения войны (ISW), Кремль проводит специальную кампанию с целью, чтобы скрыть последствия войны на экономику.

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Война в Украине ГУР Российская Федерация
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