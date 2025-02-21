В России готовятся объявить о "победе" в войне к третьей годовщине вторжения, - ГУР
Пропагандисты, а также спецслужбы страны-оккупанта Российской Федерации (РФ) получили указание из Кремля по продвижению "победных" нарративов к годовщине полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Целью информационной кампании врага является:
- разжигание разочарования среди украинского общества;
- дестабилизация ситуации внутри Украины;
- дискредитация Украины среди государств-партнеров, которые предоставляют критически важную военную помощь.
Согласно данным ГУР, среди ключевых нарративов врага будут:
- "Запад предал Украину";
- "Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон";
- "США и Россия обо всем договорились за спиной Украины";
- "Украинская власть - нелегитимная";
- "Украинская армия проигрывает на фронте";
- "Коррупционеры у Украины воруют миллиарды долларов американской помощи".
В том же числе в России планируют также объявить о якобы "победе" в войне к "круглой дате" - 24 февраля 2025-го. Также могут звучать заявления и о "победе России над НАТО" из-за того, что пропаганда врага долгое время описывала полномасштабную войну, как войну против Альянса.
В частности спецслужбам в Кремле приказали использовать в информационно-психологических кампаниях активизацию дипломатических усилий новой администрации президента США по завершению полномасштабной войны и двустороннюю встречу делегаций в Саудовской Аравии.
"Одна из ключевых целей новых кремлевских методичек для пропаганды России - статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальтом якобы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта", - пишет ГУР и добавляет, что для европейских союзников Украины Россия планирует применить штамп "врагов мира".
Пропаганда России
Россия ведет масштабные информационные кампании, направленные на оправдание войны против Украины, дискредитацию Запада и раскол общественного мнения. Основные нарративы российской пропаганды включают обвинения Украины в "нацизме", оправдание агрессии "защитой русскоязычных" и продвижение теорий заговора о Западе, который якобы использует Украину для борьбы с Россией. Важную роль играют государственные медиа, боты в соцсетях и прокремлевские "эксперты", распространяющие дезинформацию как внутри страны, так и за ее пределами.
Как писал недавно Институт изучения войны (ISW), Кремль проводит специальную кампанию с целью, чтобы скрыть последствия войны на экономику.
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