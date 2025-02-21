СБУ попереджає про нові інформаційні диверсії росіян: хочуть розколу українців
Росія активізувала інформаційні диверсії за останній час. Ворожі ІПСО спрямовані на внутрішній розкол українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
"Служба безпеки фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні. За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше - в ТікТок та Telegram.
Росіяни поширюють інформацію про нібито протестні настрої серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах. Ворог закликає українців до заворушень, пропонує гроші за участь в мітингах.
"СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі", - зазначає спецслужба.
Служба безпеки також нагадує, що за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, загрожує до 10 років в'язниці (ст. 109 ККУ).
Активізація ІПСО
Нагадаємо, що у ГУР Міноборони також попереджали українців, що Росія готується оголосити про так звану "перемогу" до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.
Крім того, росіяни готуються до нових інформаційних операцій як для внутрішньої аудиторії, так і за кордоном.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко також попередив, що спецслужби Росія входять в активний етап інформаційних операцій проти України та Європи. За його словами, активна інформаційна війна очікується з лютого до літа 2025 року.
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