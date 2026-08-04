СБУ попередила військових про "медові пастки" спецслужб Росії

Росія дедалі активніше застосовує "медові пастки" для вбивств українських військових. Ворог "полює" на бійців ЗСУ на сайтах знайомств і не лише там.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Як пояснили в СБУ, "медова пастка" - це прийом російських спецслужб, який передбачає замахи на бійців ЗСУ під виглядом побачень із жінками.

За останні сім місяців спецслужба запобігла понад 50 спробам ліквідації українських військових у такий спосіб. Однак ворог продовжує застосовувати цю тактику.

У більшості випадків росіяни використовують сайти знайомств і тематичні чати в месенджерах. Вони створюють фейкові акаунти та втираються в довіру до бійців ЗСУ.

Ворог намагається створити ілюзію романтичних стосунків, після чого заманює українських воїнів на зустрічі в заздалегідь підготовлених місцях, де й здійснюються замахи.

Найчастіше росіяни використовують саморобні вибухові пристрої, а також смертельні отрути, синтезовані з наркотичних, психотропних та інших хімічних речовин.

Одним із таких випадків стала справа на Харківщині у березні 2025 року. Тоді правоохоронці затримали агентку ФСБ, яка під виглядом волонтерки передала військовослужбовцю ЗСУ продукти та ліки, попередньо додавши до них отруту.

"Ще одна російська агентка відправила нашому військовому пляшку з напоєм, до якого додала смертельну дозу "метадону". Далі фігурантка запропонувала йому розпити "подарунок" під час онлайн-побачення по відеозв’язку.", - розповіли в СБУ.

Також були зафіксовані випадки, коли російські спецслужби заманювали бійців ЗСУ до промислової зони під приводом побачення з дівчиною із сайту знайомств.

Замість неї на місце прибував кілер у балаклаві, який нападав на військового зі спини та завдавав йому шість ножових поранень у шию, грудну клітку, живіт і праву ногу.

Нападника затримали, а також встановили жінок, які за завданням ФСБ вели листування з військовими через фейкові акаунти й виманювали їх до місця запланованого замаху.

На тлі останніх подій СБУ закликає воїнів Сил оборони України не втрачати пильності, адже ворог стає дедалі підступнішим.