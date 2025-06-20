СБУ показала трогательное видео сегодняшнего обмена пленными

Сегодня состоялся очередной этап масштабного обмена военнопленными между Украиной и РФ. Это событие стало очередным шагом в возвращении всех украинцев домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По словам СБУ, сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского.

В службе отметили, что, как отметил глава государства, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.

"Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства!", - подытожили в СБУ.