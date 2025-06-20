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СБУ показала трогательное видео сегодняшнего обмена пленными

Украина, Пятница 20 июня 2025 19:08
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СБУ показала трогательное видео сегодняшнего обмена пленными Фото: Украина вернула группу военнопленных из России (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня состоялся очередной этап масштабного обмена военнопленными между Украиной и РФ. Это событие стало очередным шагом в возвращении всех украинцев домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По словам СБУ, сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского.

В службе отметили, что, как отметил глава государства, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.

"Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства!", - подытожили в СБУ.

Обмен пленными

Сегодня, 20 июня Украина и Россия провели новый этап большого обмена пленными.

Напомним, что в целом Украина и РФ провели два масштабных обмена пленными. Первый состоялся после первого раунда переговоров в Стамбуле. Он проходил в три этапа, обе стороны освободили по 1000 пленных.

Второй обменный процесс начался 9 июня и также продлится в несколько этапов. Точное количество освобожденных пока не разглашается по причинам безопасности.

Координационный штаб сообщил, что окончательные данные станут известны после завершения всей операции.

Также обмены происходили: 10, 12, 14 и 19 июня. Вчера, 19 июня, Украина вернула из плена группу раненых и тяжелобольных защитников.

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Служба безопасности Украины Обмен пленными
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