СБУ показала зворушливе відео сьогоднішнього обміну полоненими
Сьогодні відбувся черговий етап масштабного обміну військовополоненими між Україною та РФ. Ця подія стала черговим кроком у поверненні всіх українців додому.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Службу безпеки України.
За словами СБУ, сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського.
В службі наголосили, що, як зазначив глава держави, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.
"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України та повернути з полону усіх громадян нашої держави!", - підсумували в СБУ.
Обмін полоненими
Сьогодні, 20 червня Україна та Росія провели новий етап великого обміну полоненими.
Нагадаємо, що загалом Україна та РФ провели два масштабних обміни полоненими. Перший відбувся після першого раунду переговорів у Стамбулі. Він проходив в три етапи, обидві сторони звільнили по 1000 полонених.
Другий обмінний процес розпочався 9 червня і також триватиме в кілька етапів. Точна кількість звільнених наразі не розголошується через безпекові причини.
Координаційний штаб повідомив, що остаточні дані стануть відомі після завершення всієї операції.
Також обміни відбувались: 10, 12, 14 та 19 червня. Вчора, 19 червня, Україна повернула з полону групу поранених і тяжкохворих захисників.
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