Фото: у Харкові двоє чоловіків знімали місця розташування військових, їх затримали (ssu.gov.ua)

В Харкові затримали двох чоловіків, які здійснювали відеозйомку місць розташування українських військових. Інформацію про позиції наших бійців, злочинці поширювали в проросійському Telegram-каналі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, чоловік разом зі своїм знайомим, який є колишнім правоохоронцем, проводили відеозйомку позицій українських захисників. "Відео вони розмістили у проросійському Телеграм-каналі, який використовується спецслужбами країни-агресора для ведення підривної діяльності проти України. Поширена підозрюваними інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ та іншими уповноваженими державними органами", - пише пресслужба Офісу. Наразі вирішується питання щодо обрання злочинцям запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фото: у Харкові двоє чоловіків знімали місця розташування військових, їх затримали (ssu.gov.ua)