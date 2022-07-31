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У Харкові двоє чоловіків знімали місця розташування військових, їх затримали

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Неділя 31 липня 2022 15:22
У Харкові двоє чоловіків знімали місця розташування військових, їх затримали Фото: у Харкові двоє чоловіків знімали місця розташування військових, їх затримали (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Харкові затримали двох чоловіків, які здійснювали відеозйомку місць розташування українських військових. Інформацію про позиції наших бійців, злочинці поширювали в проросійському Telegram-каналі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, чоловік разом зі своїм знайомим, який є колишнім правоохоронцем, проводили відеозйомку позицій українських захисників.

"Відео вони розмістили у проросійському Телеграм-каналі, який використовується спецслужбами країни-агресора для ведення підривної діяльності проти України. Поширена підозрюваними інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ та іншими уповноваженими державними органами", - пише пресслужба Офісу.

Наразі вирішується питання щодо обрання злочинцям запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Харкові двоє чоловіків знімали місця розташування військових, їх затримали

Фото: у Харкові двоє чоловіків знімали місця розташування військових, їх затримали (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Запоріжжі СБУ затримала торгівця зброєю, який намагався нелегально збути партію вибухових речовин.

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