СБУ показала, как операторы FPV-дронов уничтожают вражескую технику на фронте (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Facebook.

На опубликованных кадрах показана работа бойцов из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ. Защитники продолжают уничтожать военную логистику и боевые позиции оккупантов.

За последнее время контрразведки СБУ уничтожили танк, 13 транспортных средств, два комплекса "Муром-М", семь вражеских укреплений и наблюдательный пункт ФСБ РФ.

"Что бы ни делал враг - месть от воинов СБУ ждет его в любом случае", - говорится в сообщении.

Потери России в войне против Украины

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 394 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши воины уничтожили 980 россиян.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

По данным ГУР, Россия вербует на войну сирийцев, им выдают паспорта по ускоренной процедуре. К схеме причастны турфирмы.