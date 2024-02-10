ВСУ уничтожили более 394 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки, 9 февраля, украинские военные ликвидировали еще 980 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 394 270 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 394 270 (+980) человек ликвидировано;
- танков - 6394 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин - 11942 (+21) ед.;
- артиллерийских систем - 9459 (+24) ед.;
- РСЗО - 981 (+0) ед.;
- средства ПВО - 666 (+0) ед.;
- самолетов - 332 (+0) ед.;
- вертолетов - 325 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7235 (+26) ед.;
- крылатые ракеты - 1881 (+0) ед.;
- корабли/катера - 24 (+0) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 12579 (+28) ед.;
- специальная техника - 1512 (+3) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 10.02 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 9 февраля, наши воины отбили 22 атаки противника на Бахмутском направлении. Силы обороны также удерживали позиции и отражали штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.
Как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись к западу от Горловки. Враг в это время продвинулся в северной Авдеевке и продолжил позиционные бои в этом районе.
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