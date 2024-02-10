ВСУ уничтожили более 394 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 9 февраля, украинские военные ликвидировали еще 980 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 394 270 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 394 270 (+980) человек ликвидировано;

танков - 6394 (+9) ед.;

боевых бронированных машин - 11942 (+21) ед.;

артиллерийских систем - 9459 (+24) ед.;

РСЗО - 981 (+0) ед.;

средства ПВО - 666 (+0) ед.;

самолетов - 332 (+0) ед.;

вертолетов - 325 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7235 (+26) ед.;

крылатые ракеты - 1881 (+0) ед.;

корабли/катера - 24 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12579 (+28) ед.;

специальная техника - 1512 (+3) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 10.02 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 9 февраля, наши воины отбили 22 атаки противника на Бахмутском направлении. Силы обороны также удерживали позиции и отражали штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись к западу от Горловки. Враг в это время продвинулся в северной Авдеевке и продолжил позиционные бои в этом районе.