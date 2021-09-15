ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ДТЕК очікує на другу партію вугілля з Казахстану

Новость на русском →
Київ, Середа 15 вересня 2021 11:36
ДТЕК очікує на другу партію вугілля з Казахстану Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія "ДТЕК Енерго" очікує на прибуття другої партії вугілля з Казахстану до 20 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Перша партія вугілля з Казахстану вже в Україні. Як і обіцяли, поставка, обсягом 5 тис. тонн надійшла до України наприкінці минулого тижня. Друга партія з казахським вугіллям з аналогічним обсягом вже в дорозі, її прибуття очікується вже цього тижня", - повідомили в компанії.

В ДТЕК зазначили, що очікують ще кілька партій вугілля з Казахстану до кінця вересня.

"Для забезпечення стабільності української енергосистеми, особливо напередодні опалювального сезону, ДТЕК Енерго першим серед компаній почав його завчасний імпорт з Польщі, США та Казахстану. Також компанія веде переговори про додаткові обсяги із Казахстану та нові судові партії із США", - додали в компанії.

В ДТЕК наголосили, що імпорт вугілля - це крайній та тимчасовий захід для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Українське вугілля є ключовим пріоритетом компанії, але через підвищене навантаження на ТЕС ДТЕК Енерго в липні, компанія змушена шукати додаткові джерела палива.

Станом на 14 вересня запаси вугілля на складах ТЕС ДТЕК Енерго зросли до 668 тис. тонн. Тільки за серпень вони збільшилися на 14% або на 77 тис. тонн.

Нагадаємо, в серпні ДТЕК Енерго підписав угоду на поставку 320 тис. тонн вугілля з Польщі (з вугледобувного підприємства Bogdanka). Контракт розрахований на серпень 2021 - січень 2022 роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
NEWS
Теракт в Дніпрі: всі подробиці
Теракт в Дніпрі: всі подробиці
DAILY
Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться