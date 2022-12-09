СБУ пришла с обысками в собор УПЦ МП в Борисполе

Правоохранители продолжают проверять церкви УПЦ МП в Украине. В этот раз СБУ пришла в один из соборов Борисполя (Киевская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных общин в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине осуществляет контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории объекта Свято-Покровского кафедрального собора в г. Борисполь (Киевская область)" , - говорится в сообщении.

В частности, правоохранители проверяют, не используют ли объекты УПЦ МП в качестве очага "русского мира" и занимаются обеспечением безопасности населения от провокаций и террористических актов.

Кроме того, проводятся проверки, не используют ли помещения собора для укрывательства ДРГ, иностранцев, для хранения оружия и т.д.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители: