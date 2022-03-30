СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною: попросила собі ноутбук, кросівки й костюм
Російські окупанти вже 35-й день жорстоко руйнують українські міста. До того ж вони вже настільки знахабніли, що мародерство в будинках стало для них як похід у супермаркет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
У мережу оприлюднили чергову розмову окупанта з дружиною.
"У телефонній розмові з загарбником його дружина просить собі ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру. І все це - ворожий вояка має забрати в захоплених українських домівках", - вказують у СБУ.
Також окупант хвалиться, що вже набрав їй хорошої косметики та футболок, а його колеги - взагалі носять награбоване "цілими сумками".
"Какой русский человек не сопрет ниче", – підтримує його "високоморальна" дружина.
Однак зазначається, що за такі дії окупанти будуть жорстоко покарані.
"Напевно, вона не чула, що за таку "моральність" українці змушують російських загарбників розраховуватися - на полі бою!" - зауважили у СБУ.
Раніше ми повідомляли, що СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів.
Також ми писали, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.
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