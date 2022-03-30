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СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною: попросила собі ноутбук, кросівки й костюм

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Україна, Середа 30 березня 2022 13:30
СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною: попросила собі ноутбук, кросівки й костюм СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти вже 35-й день жорстоко руйнують українські міста. До того ж вони вже настільки знахабніли, що мародерство в будинках стало для них як похід у супермаркет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У мережу оприлюднили чергову розмову окупанта з дружиною.

"У телефонній розмові з загарбником його дружина просить собі ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру. І все це - ворожий вояка має забрати в захоплених українських домівках", - вказують у СБУ.

Також окупант хвалиться, що вже набрав їй хорошої косметики та футболок, а його колеги - взагалі носять награбоване "цілими сумками".

"Какой русский человек не сопрет ниче", – підтримує його "високоморальна" дружина.

Однак зазначається, що за такі дії окупанти будуть жорстоко покарані.

"Напевно, вона не чула, що за таку "моральність" українці змушують російських загарбників розраховуватися - на полі бою!" - зауважили у СБУ.

Раніше ми повідомляли, що СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів.

Також ми писали, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.

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