ua en ru
Сб, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВСУ подтвердили удар оккупантов по 128-й бригаде в Запорожской области

Суббота 04 ноября 2023 22:55
UA EN RU
В ВСУ подтвердили удар оккупантов по 128-й бригаде в Запорожской области Фото: в ВСУ подтвердили удар оккупантов по 128-й бригаде в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Вооруженных силах Украины подтвердили удар по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВСУ.

"Третьего ноября на Запорожском направлении противник нанес коварные удары по 26-ти населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах.
В частности, ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, ранения различной степени тяжести получили и местные жители", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вВ настоящее время идет выяснение обстоятельств.
Вооруженные Силы Украины соболезнуют каждой семье, чьих родных забрала российская агрессия.

Министр обороны анонсировал расследование происшествия

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что будет проведено расследование происшетсвия.

"Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии", - заявил министр обороны.

Он также пообещал приложить все усилия, чтобы защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Россия ударила по украинским военным во время торжества, много жертв.

По данным источников, инцидент произошел в одном из прифронтовых сел Запорожской области. Военных собрали на награждение ко Дню артиллериста. В этот момент по месту проведения торжества был нанесен удар.

Напомним, вчера сообщалось о ракетном ударе по селу Заречное в Запорожской области. Тогда в результате атаки 11 человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Россия ударила по украинским военным во время торжества, много жертв
Россия ударила по украинским военным во время торжества, много жертв
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше