В ВСУ подтвердили удар оккупантов по 128-й бригаде в Запорожской области

В Вооруженных силах Украины подтвердили удар по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВСУ.

"Третьего ноября на Запорожском направлении противник нанес коварные удары по 26-ти населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах.

В частности, ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, ранения различной степени тяжести получили и местные жители", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вВ настоящее время идет выяснение обстоятельств.

Вооруженные Силы Украины соболезнуют каждой семье, чьих родных забрала российская агрессия.

Министр обороны анонсировал расследование происшествия

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что будет проведено расследование происшетсвия.

"Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии", - заявил министр обороны.

Он также пообещал приложить все усилия, чтобы защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Россия ударила по украинским военным во время торжества, много жертв.

По данным источников, инцидент произошел в одном из прифронтовых сел Запорожской области. Военных собрали на награждение ко Дню артиллериста. В этот момент по месту проведения торжества был нанесен удар.

Напомним, вчера сообщалось о ракетном ударе по селу Заречное в Запорожской области. Тогда в результате атаки 11 человек получили ранения.