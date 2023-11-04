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Россия ударила по украинским военным во время торжества, много жертв

Запорожская область, Суббота 04 ноября 2023 21:51
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Россия ударила по украинским военным во время торжества, много жертв Фото: россияне обстреляли украинских военных во время торжеств (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Юлия Акимова

Украинские военнослужащие попали под обстрел РФ в Запорожской области во время торжества ко Дню артиллериста. В результате удара много военных погибло, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, инцидент произошел в одном из прифронтовых сел Запорожской области. Военных собрали на награждение ко Дню артиллериста. В этот момент по месту проведения торжества был нанесен удар.

В результате удара по состоянию на сейчас около 20 военных погибло. Еще около 30 человек пострадали, большинство из них - военнослужащие.

Как сообщают в соцсетях, под удар могли попасть военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Отметим, что глава Закарпатской ОВА Виктор Микита призвал жителей области воздержаться несколько дней от развлечений и концертов, но не уточнил причины.

"Советую посетить храмы, помолиться за наших защитников. После официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр будет распоряжение о чествовании павших воинов", - написал он в своем Telegram-канале.

Командование 128-й бригады, Сухопутных сил, а также Таврического направления пока не делали никаких заявлений по поводу этой информации.

Напомним, вчера сообщалось о ракетном ударе по селу Заречное в Запорожской области. Тогда в результате атаки 11 человек получили ранения.

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