Россия ударила по украинским военным во время торжества, много жертв

Украинские военнослужащие попали под обстрел РФ в Запорожской области во время торжества ко Дню артиллериста. В результате удара много военных погибло, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, инцидент произошел в одном из прифронтовых сел Запорожской области. Военных собрали на награждение ко Дню артиллериста. В этот момент по месту проведения торжества был нанесен удар.

В результате удара по состоянию на сейчас около 20 военных погибло. Еще около 30 человек пострадали, большинство из них - военнослужащие.

Как сообщают в соцсетях, под удар могли попасть военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Отметим, что глава Закарпатской ОВА Виктор Микита призвал жителей области воздержаться несколько дней от развлечений и концертов, но не уточнил причины.

"Советую посетить храмы, помолиться за наших защитников. После официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр будет распоряжение о чествовании павших воинов", - написал он в своем Telegram-канале.

Командование 128-й бригады, Сухопутных сил, а также Таврического направления пока не делали никаких заявлений по поводу этой информации.

Напомним, вчера сообщалось о ракетном ударе по селу Заречное в Запорожской области. Тогда в результате атаки 11 человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.