У Росії про затримання бойовика під прикриттям на Донбасі: ускладнює врегулювання

На Донбасі сьогодні затримали розвідника проросійських бойовиків , який прикривався формою СЦКК. Представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що це ускладнить процес врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "ТАСС" .

Гризлов в черговий раз звинуватив Україну в порушенні мінських домовленостей. Цього разу, за словами представника РФ, українська сторона нібито порушила угоду про розведення сил і засобів на Донбасі.

"Така подія додатково загострює ситуацію на лінії зіткнення та ускладнює процес врегулювання конфлікту", - підкреслив він.