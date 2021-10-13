У Росії про затримання бойовика під прикриттям на Донбасі: ускладнює врегулювання
Фото: Борис Гризлов, представник Росії в ТКГ (Getty Images)
На Донбасі сьогодні затримали розвідника проросійських бойовиків, який прикривався формою СЦКК. Представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що це ускладнить процес врегулювання конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "ТАСС".
Гризлов в черговий раз звинуватив Україну в порушенні мінських домовленостей. Цього разу, за словами представника РФ, українська сторона нібито порушила угоду про розведення сил і засобів на Донбасі.
"Така подія додатково загострює ситуацію на лінії зіткнення та ускладнює процес врегулювання конфлікту", - підкреслив він.