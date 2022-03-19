СБУ спростувала черговий фейк Росії про розміщення позицій ЗСУ на дахах будинків

Служба безпеки спростувала фейки Росії про те, що нібито на останніх поверхах і дахах житлових будинків знаходяться позиції українських військових. Таким чином РФ виправдовує обстріл мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що Росія поширює фейк, що нібито в кожній багатоповерхівці цілі поверхи забиті кулеметниками і гранатометниками. За словами пропагандистів, на верхніх поверхах сидять снайпери, а на дахах - протитанкова зброя, потужні ракетні установки і джавеліни.

Таким чином окупанти виправдовують обстріли мирного населення.

"Путін дав їм час з***тися, а вони не з***лися", - говорять окупанти в телефонних розмовах, які перехопляє СБУ.