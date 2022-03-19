СБУ опровергла очередной фейк России о размещении позиций ВСУ на крышах домов

Служба безопасности опровергла фейки России о том, что якобы на последних этажах и крышах жилых домов находятся позиции украинских военных. Таким образом РФ оправдывает обстрел мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что Россия распространяет фейк, что якобы в каждой многоэтажке целые этажи забиты пулеметчиками и гранатометчиками. По словам пропагандистов, на верхних этажах сидят снайперы, а на крышах - противотанковое оружие, мощные ракетные установки и джавеліни.

Таким образом оккупанты оправдывают обстрелы мирного населения.

"Путин дал им время с***ться, а они не с***лись", - говорят оккупанты в телефонных разговорах, которые перехватывает СБУ.