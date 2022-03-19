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У Києві затримали диверсанта. У нього вилучили гвинтівки та холодну зброю

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Київ, Субота 19 березня 2022 11:37
У Києві затримали диверсанта. У нього вилучили гвинтівки та холодну зброю Фото: у Києва затримали диверсанта (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Столичні правоохоронці викрили у Києві російського шпигуна. Він допомагав диверсійним групам, а також зберігав велику кількість зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Затриманим виявився 64-річний мешканець Шевченківського району Києва, який раніше був судимий за майнові злочини.

За місцем проживання диверсанта було виявлено сім одиниць вогнепальної зброї, зокрема гвинтівок з оптичними прицілами, понад 25 одиниць холодної зброї, близько 3 тисячі набоїв різного калібру і автоматичну зброю військового зразка.

Також російський агент мав шеврони "ЛДНР", пропагандиську та військову літературу, паспорти часів СРСР.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри. Шпигуну загрожує до семи років позбавлення волі. СБУ перевіряє затриманого на причетність до вчинення злочинів проти національної безпеки.

У Києві затримали диверсанта. У нього вилучили гвинтівки та холодну зброю

Нагадаємо, з початку війни українські захисники знешкодили близько 14 400 російських окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 95 ворожих літаків та 115 гелікоптерів.

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