СБУ объявила подозрение предателю из Крыма, его взяли в плен в селе Работино

Во время освобождения села Работино в Запорожской области в плен к ВСУ попал оккупант из Крыма. Правоохранители объявили ему о подозрении в госизмене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Военные контрразведчики СБУ и военнослужащие ВСУ взяли его в плен во время боестолкновения в районе села Работино в Запорожской области весной этого года.
Задержанным оказался житель временно оккупированного Крыма, который в ноябре 2022 года вступил в ряды 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.
Фото: Оккупант (facebook.com/SecurSerUkraine)
Там его назначили на должность стрелка вражеского подразделения, где он получил камуфлированную форму одежды, автоматическое оружие и боеприпасы.
После короткого курса военной подготовки боевика направили на южный фронт для укрепления первой линии обороны захватчиков накануне контрнаступления ВСУ.
Находясь на передовой, предатель обустраивал фортификационные сооружения и дополнительные огневые точки россиян. Кроме того, он непосредственно обстреливал позиции украинских войск из пулемета и ручного противотанкового гранатомета.
Во время одного из контактных боев злоумышленник был задержан благодаря слаженным действиям бойцов ВСУ и военной контрразведки Службы безопасности.
На основании собранных доказательств следователи украинской спецслужбы сообщили фигуранту о подозрении по факту государственной измены.
Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, 22 августа стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.
На следующий день наши защитники подняли украинский флаг над селом и опубликовали соответствующее видео.
Заметим, что, по словам военных экспертов, Работино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны врага. Больше о тактическом значении Работино и как может развиваться контрнаступление дальше - читайте в материале РБК-Украина.
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