СБУ оголосила підозру зраднику з Криму, його взяли в полон у селі Роботино

Військові контррозвідники СБУ та військовослужбовці ЗСУ взяли його у полон під час боєзіткнення в районі села Роботине у Запорізькій області навесні цього року.

Про кого йде мова

Затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який у листопаді 2022 року вступив до лав 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ.

Фото: Окупант (facebook.com/SecurSerUkraine)

Там його призначили на посаду стрільця ворожого підрозділу, де він отримав камуфльовану форму одягу, автоматичну зброю та боєприпаси.

Що саме робив окупант на передовій

Після короткого курсу військової підготовки бойовика направили на південний фронт для укріплення першої лінії оборони загарбників напередодні контрнаступу ЗСУ.

Перебуваючи на передовій, зрадник облаштовував фортифікаційні споруди і додаткові вогневі точки росіян. Крім того, він безпосередньо обстрілював позиції українських військ з кулемета та ручного протитанкового гранатомета.

Що йому загрожує

Під час одного з контактних боїв зловмисника було затримано завдяки злагодженим діям бійців ЗСУ та військової контррозвідки Служби безпеки.

На підставі зібраних доказів слідчі української спецслужби повідомили фігуранту про підозру за фактом державної зради.

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Звільнення Роботиного

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом та опублікували відповідне відео.

Зауважимо, що за словами військових експертів, Роботине є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони ворога. Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.