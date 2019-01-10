СБУ виявила у Запорізькій області схрон з гранатометами

Фото: виявлені боєприпаси (facebook.com/SecurSerUkraine)

Схрон було облаштовано у лісосмузі поблизу одного із населених пунктів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) виявили у Запорізькій області схрон з гранатометами та набоями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ у Facebook.

Як зазначається, схрон із військовими засобами ураження правоохоронці виявили у лісосмузі поблизу одного із населених пунктів та трасою регіонального значення. Співробітники спецслужби вилучили зі схованки шість гранатометів РПГ-22 та майже дві тисячі набоїв калібру 5,45 та 7,62 мм.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві блокували діяльність організованої групи торговців зброєю. Кілька місцевих жителів налагодили нелегальний бізнес з виробництва патронів та травматичної зброї, а також його переробку під бойове.

Як писало РБК-Україна, піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку 2019 року здійснили 32 виїзди та знищили 355 вибухонебезпечних предметів.