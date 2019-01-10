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СБУ обнаружила в Запорожской области тайник с гранатометами

Новости » Происшествия    10.01.2019 - 11:25
СБУ обнаружила в Запорожской области тайник с гранатометами
Фото: обнаруженные боеприпасы (facebook.com/SecurSerUkraine)

Тайник был оборудован в лесополосе вблизи одного из населенных пунктов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в Запорожской области схрон с гранатометами и патронами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ в Facebook.

Как отмечается, схрон с военными средствами поражения правоохранители обнаружили в лесополосе вблизи одного из населенных пунктов и трассой регионального значения. Сотрудники спецслужбы изъяли из тайника шесть гранатометов РПГ-22 и почти две тысячи патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, следственные действия продолжаются.

СБУ обнаружила в Запорожской области тайник с гранатометами

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве блокировали деятельность организованной группы торговцев оружием. Несколько местных жителей наладили нелегальный бизнес по производству патронов и травматического оружия, а также его переработке под боевое.

Как писало РБК-Украина, пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала 2019 года осуществили 32 выезда и уничтожили 355 взрывоопасных предметов.

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