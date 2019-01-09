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Піротехніки ДСНС з початку року знищили 355 вибухонебезпечних предметів

Новини » Суспільство    09.01.2019 - 22:01
Піротехніки ДСНС з початку року знищили 355 вибухонебезпечних предметів
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Зокрема, у Львові знищили три гранати часів Другої світової

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року здійснили 32 виїзди та знищили 355 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.  

Зокрема у Львові на вулиці Керченській під час прогулянки лісопарковою зоною, на відстані 200 м від житлових будинків та 100 м від дороги, виявлено 3 предмети, ззовні схожі на ручні гранати часів Другої світової війни. Піротехніки ДСНС, які прибули на виклик, боєприпаси вилучили з місця знахідки та знищили у спеціально відведеному для цього місці.

Водночас, у Хмельницькій області було знищено один артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни. Вибухонебезпечну знахідку було виявлено у с. Севрюки, Красилівського району місцевими мешканцями.

Крім того, тривають також і роботи з гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.

Так, на Донеччині піротехнічні підрозділи обстежили 4,6 га території, де виявили та вилучили 28 одиниць вибухо-небезпечних предметів.

Нагадаємо, у 2018 році піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) знищили 67 942 вибухонебезпечних предметів

РБК-Україна повідомляло, що територію в 16-ти кілометровій зоні навколо арсеналу боєприпасів в Ічні (Чернігівській області) у грудні повністю очистили від снарядів.

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