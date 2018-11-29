До захоплення українських кораблів у Керченській протоці причетні два екс-співробітники СБУ

Фото: Олег Фролов (РБК-Україна)

Участь в атаці на українські кораблі брали громадяни України, які в 2014 році перейшли на бік РФ

До захоплення українських кораблів у Керченській протоці причетні два екс-співробітники Служби безпеки України. Про це у ході брифінгу повідомив замглави Служби безпеки України Олег Фролов, передає кореспондент РБК-Україна.

Фролов також підтвердив, що участь в атаці на українські кораблі брали громадяни України, які в 2014 році перейшли на бік РФ.

"Два колишніх співробітники СБУ виконували завдання саме по захопленню наших судів", - зазначив Фролов.

У СБУ також додали, що наразі захоплені українські моряки мають статус військовополонених.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські моряки у Керченській протоці зазнали 6 різних видів нападу з боку російських військових, які відпрацьовували на українських кораблях свої навички з застосування різних видів озброєння.

Як писало РБК-Україна, 25 листопада Російська Федерація атакувала українські кораблі в Керченській протоці, внаслідок чого були захоплені три українські кораблі. Внаслідок атаки військових РФ поранено трьох українських моряків. Загалом захоплено 24 українських моряка.