СБУ оприлюднила дані найманців "Вагнера", які воювали на Донбасі

Фото: найманці "Вагнера" (ssu.gov.ua)

Найманці також воювали в сирійському Дейр-ез-Зорі

Служба безпеки України (СБУ) сьогодні, 21 листопада, оприлюднила персональні дані найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", які воювали на Донбасі на боці бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

СБУ опублікувала персональні дані найманців ПВК "Вагнера", які, зокрема, брали участь у бойових діях на Донбасі.

Наголошується, що прізвища № 59, № 60 і № 61 російських найманців, які загинули 7 лютого 2018 року в сирійському Дейр-ез-Зорі. У службі безпеки повідомили, що загиблих були видані рідним тільки в квітні місяці, "щоб не заважати виборів президента РФ".

Фото: СБУ оприлюднила імена найманців ЧВК (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, раніше Україна передала членам Парламентської асамблеї НАТО дві доповіді про діяльність російських приватних військових компаній в Україні та Сирії.

Зазначимо, що за даними Служби безпеки України, російська так звана приватна військова компанія "Вагнера" на 10% складається з українців. За даними СБУ, через ПВК "Вагнера" пройшли понад 5 тис. чоловік.

4 вересня Служба безпеки України оприлюднила імена найманців, загиблих і померлих від отриманих поранень, у тому числі іноземних громадян.