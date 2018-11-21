СБУ обнародовала данные наемников "Вагнера", воевавших на Донбассе

Фото: наемники "Вагнера" (ssu.gov.ua)

Наемники также воевали в сирийском Дейр-эз-Зоре

Служба безопасности Украины (СБУ) сегодня, 21 ноября, обнародовала персональные данные наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", которые воевали на Донбассе на стороне боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

СБУ опубликовала персональные данные наемников ЧВК "Вагнера", которые, в частности, принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Отмечается, что фамилии № 59, № 60 и № 61 российских наемников, которые погибли 7 февраля 2018 года в сирийском Дейр-эз-Зоре. В службе безопасности сообщили, что погибших были выданы родным только в апреле месяце, "чтобы не мешать выборам президента РФ".

Фото: СБУ обнародовала имена наемников ЧВК (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, ранее Украина передала членам Парламентской ассамблеи НАТО два доклада о деятельности российских частных военных компаний в Украине и Сирии.

Отметим, что по данным Службы безопасности Украины, российская так называемая частная военная компания "Вагнера" на 10% состоит из украинцев. По данным СБУ, через ЧВК "Вагнера" прошли более 5 тыс. человек.

4 сентября Служба безопасности Украины обнародовала имена наемников, погибших и умерших от полученных ранений, в том числе иностранных граждан.