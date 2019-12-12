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В СБУ назвали найгучнішу справу після зміни керівництва

Новини » Надзвичайні події     12.12.2019 - 16:59
В СБУ назвали найгучнішу справу після зміни керівництва
Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Глава спецслужби підбив підсумки перших 100 днів на посаді

Голова Служби безпеки України назвав найгучнішу справу за перші сто днів після зміни керівництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За його словами, це справа стосується затримання одного з головних бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".

"Найбільш гучна справа - затримання одного з ключових лідерів ІДІЛ на прізвисько "Аль-Бара Шишані", який приїхав в Україну за підробленими документами. Спецоперація була проведена спільно з іноземними партнерами", - сказав Баканов.

Нагадаємо, Шишані був затриманий у листопаді в Київській області, де проживав з родиною.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2013 році він зайняв одну з найвищих посад в ІДІЛ - заступника військового аміра, відомого як Абу Умар аш-Шишані". У 2016 році, після ліквідації останнього, "Аль Бару Шишані" виїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність терористичної організації. Влітку 2018 терорист незаконно прибув в Україну, використавши підроблений паспорт.

Також РБК-Україна писало, що Європейські поліцейські агентства відключили кілька інтернет-серверів, використовуваних терористичним угрупованням "Ісламська держава", що завдало серйозного удару по здатності озброєної групи поширювати пропаганду в інтернеті

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