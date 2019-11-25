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Європол ліквідував пропаганду ІДІЛ з значної частини інтернету

Новини » Надзвичайні події     25.11.2019 - 16:59
Європол ліквідував пропаганду ІДІЛ з значної частини інтернету
Ілюстративне фото (youtube.com televisionOrient)

У Європолі заявили, що ИГИЛ знадобиться багато часу, щоб оговтатися після цих атак

Європейські поліцейські агентства відключили кілька інтернет-серверів, використовуваних терористичним угрупованням "Ісламська держава", що завдало серйозного удару по здатності озброєної групи поширювати пропаганду в інтернеті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як заявили в Європолі, цей крок закрив велику кількість облікових записів і сайтів, якими керують спільники ІДІЛ.

"Вони зникли з важливої частини Інтернету... Я не можу сказати, що в даний час на 100%. Ми побачимо, як вони оговтаються від цього. Їм знадобиться докласти величезні зусилля, щоб повернутися", - заявив прес-секретар бельгійської прокуратури Ерік Ван дер Сіпт на прес-конференції в штаб-квартирі Європолу в Гаазі.

В Європолі відзначили, що працювали з дев'ятьма найбільшими інтернет-платформами для протидії пропагандистським операціям ІДІЛ, у тому числі з Google, Twitter, Instagram і Telegram.

"Telegram був постачальником онлайн-послуг. В результаті значна частина ключових гравців ІДІЛ в Telegram були відтіснені від платформи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада силовики затримали в Житомирі громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку за вчинення вбивства, терористичну діяльність у складі ІДІЛ.

Також РБК-Україна писало, що 15 листопада в Київській області затримали одного з ключових керівників терористичної організації "Ісламська держава".

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