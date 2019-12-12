В СБУ назвали самое громкое дело после смены руководства

Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Глава спецслужбы подвел итоги первых 100 дней на должности

Глава Службы безопасности Украины назвал самое громкое дело за первые сто дней после смены руководства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По его словам, это дело касается задержания одного из главных боевиков террористической группировки "Исламское государство".

"Наиболее громкое дело - задержание одного из ключевых лидеров ИГИЛ по прозвищу "Аль Бара Шишани", который приехал в Украину по поддельным документам. Спецоперация была проведена совместно с иностранными партнерами", - сказал Баканов.

Напомним, Шишани был задержан в ноябре в Киевской области, где проживал с семьей.

Как писало РБК-Украина, в 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани". В 2016 году, после ликвидации последнего, "Аль Бара Шишани" выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации. Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт.

Также РБК-Украина писало, что Европейские полицейские агентства отключили несколько интернет-серверов, используемых террористической группировкой "Исламское государство", что нанесло серьезный удар по способности вооруженной группы распространять пропаганду в интернете