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СБУ назвала фейком звинувачення у спробі викрасти ватажка бойовиків

Київ, Четвер 20 серпня 2020 16:24
СБУ назвала фейком звинувачення у спробі викрасти ватажка бойовиків
Фото: Служба безпеки України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

СБУ заперечує причетність до спецоперації в Росії

Служба безпеки України спростувала причетність до нібито спроби викрасти ватажка бойовиків на Донбасі з території Росії. Раніше сьогодні з такою заявою виступила Федеральна служба безпеки РФ.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

В СБУ відзначили, що оприлюднена інформація є продовженням "ланцюга звичайних фейків російської сторони".

"І навіть цей фейк свідчить - РФ захищає і підтримує бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що кожен бойовик, який воював на боці незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, повинен понести відповідальність.

"І Служба безпеки України працює над цим завданням в щоденному режимі", - додали в СБУ.

Нагадаємо, сьогодні вранці ФСБ Росії виступила із заявою про нібито зрив спецоперації СБУ з викрадення одного з лідерів бойовиків на Донбасі.

РБК-Україна писало, що описаний інцидент стався в Москві ще 30 липня, а затримані фігуранти вже три тижні знаходяться під арештом. Російська сторона заявляє, що представники українських спецслужб нібито найняли людей для того, щоб вивезти бойовика до України. При цьому ім'я об'єкта викрадення не розголошується.

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