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ФСБ заявила про спробу СБУ викрасти в Росії лідера бойовиків Донбасу

Москва, Четвер 20 серпня 2020 10:39
ФСБ заявила про спробу СБУ викрасти в Росії лідера бойовиків Донбасу
Фото: ФСБ (flickr.com/podpolkovnikvvs)
Автор: Анастасия Рокитна

ФСБ затримала сімох осіб, які нібито намагалися викрасти одного з лідерів сепаратистів Донбасу

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про зрив спроби викрадення лідера сепаратистів Донбасу. Організатори викрадення нібито діяли під керівництвом глави департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Про це повідомляє ТАСС.

ФСБ затримала сімох осіб, які нібито намагалися викрасти одного з лідерів сепаратистів Донбасу за завданням спецслужб України. За даними ФСБ, викрасти повинні були особу, яка брала активну участь в бойових діях проти ЗСУ.

"Безпосередньо під час спроби викрадення затримані громадяни Росії - Макаров Т.Б., Міщенко М.С., Капкаєва О.Д., Кормич О.М., Пизін М.Ю., Мороз Є.О. і Долгов В.В. Організатором і координатором проведення акції виступили громадяни України Андрій Байдала й Ігор Міщенко", - йдеться в повідомленні.

За данми ФСБ, Байдала і Міщенко діяли за завданням і під загальним керівництвом глави департаменту контррозвідки СБУ О. Руснака і керівника 5-го управління ДКР СБУ О. Поклада.

"Так, у складі зазначеного управління функціонує 4-й відділ, який безпосередньо веде роботу з ОЗУ на території Росії", - відзначили в ФСБ.

Російська сторона стверджує, що українські спецслужби залучали групу затриманих до підготовки ще кількох викрадень і вбивств росіян.

"За вказівкою української спецслужби члени ОЗУ вели спостереження за конкретними адресами в регіонах Росії, а для виконання низки завдань виїжджали на територію "ДНР", - додали в ФСБ.

Відзначимо, раніше СБУ у відповідь за запит РБК-Україна повідомили про затримання колишнього співробітника правоохоронних органів Андрія Байдалу, якого бойовики звинуватили у вбивстві ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка.

Нагадаємо, Служба безпеки України спростовує причетність до нібито спецоперації по виманювання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" з Російської Федерації.

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