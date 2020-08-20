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СБУ назвала фейком обвинения в попытке похитить главаря боевиков

Киев, Четверг 20 августа 2020 16:24
СБУ назвала фейком обвинения в попытке похитить главаря боевиков
Фото: Служба безопасности Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

СБУ отрицает причастность к спецоперации в России

Служба безопасности Украины опровергла причастность к якобы попытке похитить главаря боевиков на Донбассе с территории России. Ранее сегодня с таким заявлением выступила Федеральная служба безопасности РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В СБУ отметили, что обнародованная информация является продолжением "цепи обычных фейков российской стороны".

"И даже этот фейк свидетельствует - РФ защищает и поддерживает боевиков", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что каждый боевик, который воевал на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должен понести ответственность.

"И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме", - добавили в СБУ.

Напомним, сегодня утром ФСБ России выступила с заявлением о якобы срыве спецоперации СБУ по похищению одного из лидеров боевиков на Донбассе.

РБК-Украина писало, что описанный инцидент произошел в Москве еще 30 июля, а задержанные фигуранты уже три недели находятся под арестом. Российская сторона заявляет, что представители украинских спецслужб якобы наняли людей для того, чтобы вывезти боевика в Украину. При этом имя объекта похищения не разглашается.

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