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В СБУ почали вивчати плівки з розмовами Медведчука

Автор: Ігор Литвиненко

Експерти Служби безпеки України перевіряють автентичність записів розмов Віктора Медведчука в період з 2014 по 2018 роки. Раніше десятки таких записів оприлюднили журналісти-розслідувачі з Bihus.Info.

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко в ефірі телеканалу "ДОМ".

Він зазначив, що на брифінгу глави СБУ і генерального прокурора була оприлюднена лише та інформація, яку зараз можна розголошувати.

"На брифінгу, який проводив голова Служби безпеки України і генеральний прокурор, була озвучена лише частина фактів, які ми зараз можемо розголошувати. З огляду на те, що слідчі дії ще тривають, з іншими фактами ми поки в публічну площину виходити не можемо", - повідомив Дехтяренко.

Відзначимо, 17 травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому представили десятки записів з голосом нібито Віктора Медведчука. За інформацією журналістів, записи були зроблені під час переговорів Медведчука як з представниками так "ДНР" і "ЛНР", так і з політичної оточенням президента Росії Володимира Путіна в період з 2014 по 2018 роки.

Нагадаємо, 11 травня Віктору Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру. За словами генерального прокурора Ірини Венедиктової, підозри стосуються державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Як писало РБК-Україна, 13 травня суд обрав запобіжний захід Медведчуку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт. Вчора Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення першої інстанції про запобіжний захід нардепу.

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