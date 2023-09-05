СБУ ликвидировала еще пять схем для уклонистов: среди задержанных - чиновник военкомата

Служба безопасности Украины разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда мужчин за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Тернопольская область
В Тернопольской области военные контрразведчики СБУ задержали чиновника районного военкомата, который предлагал уклонистам "откосить" от мобилизации из-за поступления в одно из местных высших учебных заведений.
Для реализации сделки фигурант обещал своим клиентам "подключить" собственные связи в учебных заведениях.
Стоимость такой "услуги" он оценивал от 2 тысяч долларов с одного военнообязанного.
Ивано-Франковская область
СБУ разоблачила двух жителей региона, которые за деньги перевозили уклонистов в ЕС на квадроциклах из-за так называемой "зеленки" Карпатских лесов.
Ровенская область
В регионе заблокирована коррупционная схема выезда потенциальных призывников за пределы страны как менеджеров одного из украинских агрохолдингов.
Формальным поводом заграничных "командировок" было решение вопросов с иностранными бизнес-партнерами о поставках зерновой продукции за границу.
Закарпатская область
Правоохранители задержали двух жителей Ужгородского района, которые за денежное вознаграждение "подсказывали" уклонистам лесные тропы для скрытого пересечения границы.
Николаев
В Николаеве сотрудники СБУ сообщили о подозрении местному жителю, пытавшемуся подкупить старшего офицера военкомата во избежание мобилизации.
Однако украинский военный сразу доложил своему руководству о полученном "предложении", что позволило задокументировать преступные действия фигуранта и задержать его.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.
Фото: СБУ ликвидировала еще пять схем уклонения от мобилизации (ssu.gov.ua)
Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Недавно военное положение и мобилизация продлили еще как минимум до 15 ноября 2023 года.
При этом в Украине после начала мобилизации начали возникать схемы незаконного выезда мужчин за границу.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, во время которого поднимался вопрос военно-врачебных комиссий и ТЦК.
В частности, было принято решение о проведении комплексных проверок заключений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с начала полномасштабного вторжения России и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Также президент пообещал последствия для тех, кто фальсифицировал решение ВВК.
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