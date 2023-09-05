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СБУ ликвидировала еще пять схем для уклонистов: среди задержанных - чиновник военкомата

Фото: СБУ ликвидировала еще пять схем уклонения от мобилизации (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда мужчин за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Тернопольская область

В Тернопольской области военные контрразведчики СБУ задержали чиновника районного военкомата, который предлагал уклонистам "откосить" от мобилизации из-за поступления в одно из местных высших учебных заведений.

Для реализации сделки фигурант обещал своим клиентам "подключить" собственные связи в учебных заведениях.

Стоимость такой "услуги" он оценивал от 2 тысяч долларов с одного военнообязанного.

Ивано-Франковская область

СБУ разоблачила двух жителей региона, которые за деньги перевозили уклонистов в ЕС на квадроциклах из-за так называемой "зеленки" Карпатских лесов.

Ровенская область

В регионе заблокирована коррупционная схема выезда потенциальных призывников за пределы страны как менеджеров одного из украинских агрохолдингов.

Формальным поводом заграничных "командировок" было решение вопросов с иностранными бизнес-партнерами о поставках зерновой продукции за границу.

Закарпатская область

Правоохранители задержали двух жителей Ужгородского района, которые за денежное вознаграждение "подсказывали" уклонистам лесные тропы для скрытого пересечения границы.

Николаев

В Николаеве сотрудники СБУ сообщили о подозрении местному жителю, пытавшемуся подкупить старшего офицера военкомата во избежание мобилизации.

Однако украинский военный сразу доложил своему руководству о полученном "предложении", что позволило задокументировать преступные действия фигуранта и задержать его.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

 

Фото: СБУ ликвидировала еще пять схем уклонения от мобилизации (ssu.gov.ua)

Уклонение от мобилизации

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Недавно военное положение и мобилизация продлили еще как минимум до 15 ноября 2023 года.

При этом в Украине после начала мобилизации начали возникать схемы незаконного выезда мужчин за границу.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, во время которого поднимался вопрос военно-врачебных комиссий и ТЦК.

В частности, было принято решение о проведении комплексных проверок заключений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с начала полномасштабного вторжения России и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Также президент пообещал последствия для тех, кто фальсифицировал решение ВВК.

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Служба безопасности УкраиныМобилизация в Украине