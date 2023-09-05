СБУ ліквідувала ще п'ять схем для ухилянтів: серед затриманих - посадовець військкомату

Тернопільська область

У Тернопільській області військові контррозвідники СБУ затримали посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам "відкосити" від мобілізації через вступ до одного з місцевих вищих закладів освіти.

Для реалізації оборудки фігурант обіцяв своїм клієнтам "підключити" власні зв’язки у навчальних закладах.

Вартість такої "послуги" він оцінював від 2 тисячі доларів з одного військовозобов’язаного.

Івано-Франківська область

СБУ викрила двох мешканців регіону, які за гроші перевозили ухилянтів до ЄС на квадроциклах через так звану "зеленку" Карпатських лісів.

Рівненська область

У регіоні заблокували корупційну схему виїзду потенційних призовників за межі країни як менеджерів одного з українських агрохолдингів.

Формальним приводом закордонних "відряджень" було вирішення питань з іноземними бізнес-партнерами про постачання зернової продукції за кордон.

Закарпатська область

Правоохоронці затримали двох мешканців Ужгородського району, які за грошову винагороду "підказували" ухилянтам лісові стежки для прихованого перетину кордону.

Миколаїв

У Миколаєві співробітники СБУ повідомили про підозру місцевому жителю, який намагався підкупити старшого офіцера військкомату, щоб уникнути мобілізації.

Однак, український військовий одразу доповів своєму керівництву про отриману "пропозицію", що дозволило задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його.

Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

Фото: СБУ ліквідувала ще п'ять схем ухилення від мобілізації (ssu.gov.ua)

Ухилення від мобілізації

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Нещодавно воєнний стан та мобілізація продовжили ще як мінімум до 15 листопада 2023 року.

При цьому в Україні після початку мобілізації почали виникати схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

В кінці серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО під час якого порушувалось питання військово-лікарських комісій та ТЦК.

Зокрема було прийнято рішення про проведення комплексних перевірок заключень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період від початку повномасштабного вторгнення Росії й можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.Також президент пообіцяв наслідки для тих фальсифікував рішення ВЛК.