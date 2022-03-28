СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів
Росія жорстоко напала на Україну 24 лютого. З того часу СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Повідомляється, що ботоферми діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.
Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які наразі є забороненими в Україні.
Зокрема, вони поширювали фейки про війну РФ в Україні, нав’язували та виправдовували російську агресію.
Таким чином ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українців і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах.
Також під час обшуків виявили:
- понад 100 комплектів GSM-шлюзів;
- майже 10 тисяч сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності;
- ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій
- чорнову бухгалтерію.
Раніше ми повідомляли, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.
Також ми писали, що СБУ викрила колаборантів у декількох областях.
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