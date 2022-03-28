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СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів

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Понеділок 28 березня 2022 18:44
СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Росія жорстоко напала на Україну 24 лютого. З того часу СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що ботоферми діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.

Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які наразі є забороненими в Україні.

Зокрема, вони поширювали фейки про війну РФ в Україні, нав’язували та виправдовували російську агресію.

Таким чином ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українців і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах.

Також під час обшуків виявили:

  • понад 100 комплектів GSM-шлюзів;
  • майже 10 тисяч сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності;
  • ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій
  • чорнову бухгалтерію.

Раніше ми повідомляли, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.

Також ми писали, що СБУ викрила колаборантів у декількох областях.

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