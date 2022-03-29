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СБУ зафіксувала доказ воєнних злочинів Росії: "зрівняти з землею від сходу до заходу"

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Вівторок 29 березня 2022 13:45
СБУ зафіксувала доказ воєнних злочинів Росії: "зрівняти з землею від сходу до заходу" СБУ перехопила розмову окупнатів (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 34-й день жорстоко руйнує міста України. До того ж країна-агресор порушує закони та звичаї війни. Також СБУ опублікувала черговий доказ того, що окупанти чинять геноцид українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, СБУ опублікувала аудіозапис між двома офіцерами російської армії. Один з них віддавав накази іншому повністю знищити три українських села разом з цивільними у Сумській області.

Зазначається, що злочини вчиняли офіцери окупаційної армії з позивними "Венец" і "Ратник". СБУ повідомляє, що "Венец" є командиром 4-ї танкової дивізії, полковник Журавльов Євген Миколайович. "Ратник" - його підлеглий, командир одного з підрозділів.

Під час розмови повідомляється, що вбивця "Венец" віддає наказ знищити українське село: "Відпрацювати треба по Скрягівці, зрівняти з землею від східного до західного боку".

А от інший своєю чергою скаржиться на опір ЗСУ і доповідає своєму командиру: "Зараз вгатив туди, звідки можуть бити. Там житлові квартали. Вони зараз образяться і будуть працювати".

Однак "Венец" наказав знищити ще два українських села.

Раніше ми повідомляли, що СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів.

Також ми писали, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.

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