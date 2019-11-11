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СБУ у Києві викрила багатомільйонну схему при закупівлі спортивного інвентарю

Новини » Надзвичайні події     11.11.2019 - 15:10
СБУ у Києві викрила багатомільйонну схему при закупівлі спортивного інвентарю
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Чиновники купували інвентар сумнівної якості за завищеними цінами

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили схему розкрадання бюджетних грошей чиновниками Департаменту молоді та спорту Київської міськдержадміністрації, призначених для спортивних шкіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що чиновники організували схему на закупівлі спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких закладів.

"Вони закуповували продукцію сумнівної якості через підконтрольну фірму за штучно завищеними цінами. Для цього фігуранти підробили документацію по проведенню тендерних процедур і поставки на баланс придбаних товарів на загальну суму 12 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці виявили документи та інші докази проведення угод. Відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії, встановлюються інші особи, причетні до корупційної схеми.

Нагадаємо, раніше в Харкові СБУ викрила схему фінансування "ЛДНР" через соціальні виплати. Колишній житель Луганської області організував схему, за якою жителі, що постійно проживають на тимчасово окупованих територіях, отримували пенсії та іншу соціальну допомогу.

Також РБК-Україна писало, що раніше військова прокуратура викрила масштабну корупційну схему в Міноборони, яку оцінили в 173 мільйони гривень.

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