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СБУ в Харкові викрила схему фінансування "ЛДНР" через соціальні виплати

Новини » Надзвичайні події     11.11.2019 - 14:48
СБУ в Харкові викрила схему фінансування "ЛДНР" через соціальні виплати
Фото: вилучені банківські картки та гроші (ssu.gov.ua)

Співробітники спецслужби вилучили понад 800 банківських карт для нарахування пенсій жителям, які постійно проживають ОРДЛО

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) у Харкові викрили схему фінансування псевдореспублик "Л/ДНР" через махінації з соціальними виплатами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, організував схему переселенець з Луганської області, який проживає у Харкові. Він пропонував жителям, які постійно проживають на тимчасово окупованих територіях за гроші оформити пенсію та інші види соціальної допомоги.

"При сприянні співробітників управлінь пенсійного фонду, праці та соціального захисту населення, а також працівників банківських установ ділок оформляв документи на громадян, які постійно проживають в ОРДЛО. Серед них виявлено бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", а також померлих осіб", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що під час восьми обшуків в будинках фігурантів вилучено понад 800 банківських карт і документи, які доводять багатомільйонні оборудки із соцвиплатами.

Організатору схеми повідомили про підозру. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше військова прокуратура викрила масштабну корупційну схему в Міноборони, яку оцінили в 173 мільйона гривень.

Також РБК-Україна писало, що СБУ назвала причину допиту екс-командира роти "Айдар". Його допитали щодо справи про теракт, який був здійснений у 2014 році.

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