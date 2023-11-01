По всей Украине идут массовые обыски: при чем здесь секта "Аллатра"

Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят массовые обыски по всей Украине у сектантов из "Аллатры". Эту организацию связывают с деятельностью в пользу страны-агрессора.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, эта псевдорелигиозная организация работала в интересах России и систематически продвигала прокремлевские нарративы в нашем обществе.

Что известно о секте "Аллатра"

"Аллатра" называет себя общественным движением и зарегистрирована как общественная организация. Впрочем, в медиа ее неоднократно трактовали как секту, связанную с "русским миром".

Формально организация была зарегистрирована в 2014 году, но начало ее фактической деятельности относят к началу 2010-х годов.

Секта разрасталась годами в селе в нескольких километрах от Киева. У нее появились тысячи поклонников во всем мире. Члены "Аллатры" запустили онлайн-телевидение, размещали рекламу, напечатали целую библиотеку специфической литературы.

Сама организация известна пропагандой псевдонауки и различных абсурдных теорий заговора с участием инопланетян и тайных влиятельных элит, "приносящих в жертву детей".

"Аллатра" позиционирует себя как общественный союз, который "действует вне политики и вне религии". На фоне российской вооруженной агрессии против Украины движение "Аллатра" неоднократно критиковалось за пророссийские взгляды.

Несмотря на позиционирование как "аполитическую организацию", члены называют президента РФ Владимира Путина "спасителем", который "объединит славян, а впоследствии весь мир".

В то же время 8 августа 2023 года генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельность "Аллатры" на территории их страны, аргументируя это тем, что "неправительственной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая Вооруженные силы Российской Федерации".

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