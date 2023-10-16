Создавали проблемы и помогали их решать. Банда рекетиров терроризировала Прикарпатье

Правоохранители нейтрализовали преступную группировку, которая пыталась терроризировать жителей западных областей Украины. Банда действовала под контролем известного криминального авторитета в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Сообщается, что участники группировки терроризировали жителей региона, требовали деньги и отбирали частное имущество. Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации или коммерческие споры, а затем выставляли "счет" за мирное решение проблемы.

В случае отказа участники банды угрожали пострадавшим и их семьям насилием и физической расправой, а также конфискацией автомобилей и недвижимости.

За один рэкетирский "налет" фигуранты могли "выбить" с человека от 10 до 500 тысяч в гривневом эквиваленте.

Таким образом, злоумышленники пытались обложить "данью" местных предпринимателей и постепенно расширяли свое влияние на близлежащие регионы Украины.

При этом с началом полномасштабной войны бандиты начали выдавать себя за военных и правоохранителей, которые участвуют в боевых действиях. Они обещали жертвам, что заберут к себе "на ноль", где будут забирать зарплату в счет уплаты долга. При этом, как установила СБУ, участники банды оформили справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

По имеющимся данным, деятельность банды приводила к обострению криминогенной обстановки и негативно влияла на общественно-политические настроения среди жителей Прикарпатья.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 150 тысяч гривен у местного предпринимателя. Фигуранты неоднократно угрожали мужчине, что забьют молотками, будут бить трубами по голове, сломают ноги и сделают инвалидом, если он не заплатит им деньги.

Правоохранители задержали двух активных участников группировки при передаче им всей суммы от потерпевшего.

В настоящее время обоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса. Они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.