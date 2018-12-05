СБУ в ході обшуків в будинках УПЦ МП вилучила матеріали, які розпалюють релігійну ворожнечу

Фото: вилучені брошури (facebook.com/SecurSerUkraine)

СБУ зафіксувала ознаки функціонування організованої мережі розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Національною поліцією зафіксували ознаки функціонування організованої мережі розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу, в діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

В СБУ нагадали, що в останні дні правоохоронці провели ряд обшуків в окремих адміністративних приміщеннях Української православної церкви та приватних будівлях, які належать представникам цієї конфесії.

Так, за результатами обшуків вилучену друковану продукцію, зміст якої має ознаки розпалювання релігійної та міжконфесійної ворожнечі.

Серед іншого протягом двох діб вилучено 75 екземплярів брошури "Українська православна церква: Відносини з державою. Ставлення до АТО і церковного розколу. Питання і відповіді". У службі також зазначили, що дана брошура "потрапляла в поле зору СБУ, і на яку вже є відповідний висновок експерта".

Зокрема, згідно з висновком експертизи Українського науково-дослідного інституту технічної та судової експертиз - це видання містить пропаганду релігійної нетерпимості... ображає почуття громадян... у зв'язку з їх релігійними переконаннями, розпалює релігійну міжконфесійну ворожнечу і ненависть".

Зазначається, що іншим вилученим матеріалам кваліфіковані експерти також дадуть оцінку.

Фото (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, у Києві, Житомирі, Овручі та Коростені 3 грудня правоохоронці проводили обшуки в будівлях, що належать єпархіям Української православної церкви Московського патріархату.

Крім того, 30 листопада Служба безпеки України провела обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла.